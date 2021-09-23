Калви планирует дальше инвестировать в Россию, несмотря на приговор
Условно осужденный по делу Baring Vostok бизнесмен Майкл Калви заявил о готовности продолжать инвестиции в Россию. Об этом он заявил на конференции Американской торговой палаты (AmCham) в Москве.
«Я все еще оптимистично смотрю на Россию, оптимистично смотрю на инвестиции в Россию», - цитирует бизнесмена «Интерфакс». По словам предпринимателя, 95 процентов инвестиционного портфеля инвестфонда Baring Vostok, основателем которого он является, расположены в России и Казахстане.
Экономист Владислав Жуковский ранее в эфире НСН выразил уверенность, что суд по делу американского инвестора усилит непривлекательность бизнес-климата России.
Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он осужден условно, однако намерен обжаловать приговор. Свою вину Калви не признает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Калви планирует дальше инвестировать в Россию, несмотря на приговор
- Российский аналог TikTok появится до конца года
- Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков поступили в Минздрав
- Польша разместит на восточной границе американские танки
- Песков: В Кремле продолжают выявлять единичные случаи COVID-19
- Охранник в Тюмени задержал студента со страйкбольным оружьем
- В «Нафтогазе Украины» усомнились в скором запуске «Северного потока - 2»
- Песков назвал дату встречи Путина с лидерами списка «Единой России»
- Семьям экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 выплатят по 1 млн рублей
- Нобелевскую премию 2021 года вручат дистанционно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru