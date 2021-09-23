Калви планирует дальше инвестировать в Россию, несмотря на приговор

Условно осужденный по делу Baring Vostok бизнесмен Майкл Калви заявил о готовности продолжать инвестиции в Россию. Об этом он заявил на конференции Американской торговой палаты (AmCham) в Москве.

«Я все еще оптимистично смотрю на Россию, оптимистично смотрю на инвестиции в Россию», - цитирует бизнесмена «Интерфакс». По словам предпринимателя, 95 процентов инвестиционного портфеля инвестфонда Baring Vostok, основателем которого он является, расположены в России и Казахстане.

Экономист Владислав Жуковский ранее в эфире НСН выразил уверенность, что суд по делу американского инвестора усилит непривлекательность бизнес-климата России.

Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он осужден условно, однако намерен обжаловать приговор. Свою вину Калви не признает.

