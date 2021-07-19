Никакой веры. Экономист рассказал, как бизнес воспримет приговор Майклу Калви

При этом даже условный срок для Калви не сможет улучшить репутацию страны в глаза предпринимателей, отметил экономист.

«Ни один предприниматель не посчитает условный срок Калви хорошей перспективой. Все понимают, что, пока вас судят, идут следственные действия, это затягивается на год, полтора, два, три года. За это время ваш бизнес просто уничтожат, его захватят, его отнимут, его обанкротят. Даже три месяца и те экономические статьи, по которым привлекают предпринимателей, если речь не идет о хищении денег из бюджета и так далее, приводят к тому, что человек теряет контроль над бизнесом и бизнес уплывает», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

По словам Жуковского, оправдательный приговор для Калви маловероятен с учетом всех обстоятельств дела и его широкой огласки.

«У нас сегодня оправдательных приговоров меньше, чем во времена Сталина, тогда таких приговоров было 8-10%, местами было 20-25%, сегодня их меньше 0,6%, их доля падает, суды никого не оправдывают. В данном случае 99,9%, что оправдательного приговора не будет, потому что если будет оправдательный приговор, то прокуратора и силовики получат выговор за возбуждение "липового" дела. Они создали шум, был ажиотаж, все гудело, все писали. За такие вещи будут увольнения, отставки, будут снимать погоны. Единственный случай, когда дело закрыли, это дело Ивана Голунова. Люди вышли на улицы, еще все совпало с выборами с Мосгордуму, была коллективная поддержка всех медиа. Никто за Калви вписываться так не собирается, тут еще и политический аспект есть – негативные взаимоотношения с Америкой. Но на его месте может оказаться любой человек, особенно из сферы бизнеса», - подчеркнул он.

Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный экспресс» посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Калви отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

В декабре 2020 года банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 миллиарда рублей к фигурантам дела Майкла Калви. Ранее банку вернули эти средства.

