С актрисы Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП

С актрисы Анны Большовой сняли обвинения в ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. За оставление в опасности наказание грозит сожителю погибшей, ему грозит до года заключения.

Уголовное дело завели по факту ДТП, где Большова насмерть сбила женщину

По данным следствия, 14 октября прошлого года мужчина вез 31-летнюю Олесю Борисенко домой, остановился на обочине, вытащил ее из машины и оставил на дороге в Калужской области. Потерпевшую на своей машине непреднамеренно переехала Большова. Полицейские возбудили тогда дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По ней актрисе Большовой грозило до пяти лет лишения свободы.

СМИ сообщали, что сбитая Большовой женщина была сильно пьяна, она переходила дорогу в неположенном месте. У погибшей остались двое детей. Известно также, что после ДТП актриса сразу вызвала полицию и скорую помощь.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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