С актрисы Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП
С актрисы Анны Большовой сняли обвинения в ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. За оставление в опасности наказание грозит сожителю погибшей, ему грозит до года заключения.
По данным следствия, 14 октября прошлого года мужчина вез 31-летнюю Олесю Борисенко домой, остановился на обочине, вытащил ее из машины и оставил на дороге в Калужской области. Потерпевшую на своей машине непреднамеренно переехала Большова. Полицейские возбудили тогда дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По ней актрисе Большовой грозило до пяти лет лишения свободы.
СМИ сообщали, что сбитая Большовой женщина была сильно пьяна, она переходила дорогу в неположенном месте. У погибшей остались двое детей. Известно также, что после ДТП актриса сразу вызвала полицию и скорую помощь.
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