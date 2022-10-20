СМИ: сбитая актрисой Большовой женщина была сильно пьяна
Женщина, которая погибла под колёсами автомобиля заслуженной артистки РФ Анны Большовой, была сильно пьяна, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Калужской области.
Собеседник агентства отметил, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Он добавил, что у неё остались двое детей.
Источник подчеркнул, что Большова была трезва, после ДТП сразу вызвала полицию и скорую помощь.
Ранее стало известно, что ДТП в деревне Грачёвка Калужской области произошло 14 октября. Полицейским Большова сообщила, что было темно и она не заметила пешехода, пишет журнал «Профиль».
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