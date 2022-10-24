Уголовное дело завели по факту ДТП, где Большова насмерть сбила женщину
Уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», возбуждено в Калужской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В сообщении говорится, что вечером 14 октября в деревне Грачевка автомобиль Audi Q3 при повороте сбил 31-летнюю женщину, которая скончалась до приезда скорой помощи.
Имя водителя иномарки официально не называется, однако источник РИА Новости в экстренных службах региона уточнил, что это заслуженная артистка России Анна Большова. По его словам, она была трезва и сама сообщила об инциденте полиции и медикам. Собеседник агентства также добавил, что погибшая была сильно пьяна.
Ранее адвокат Даниил Лунев заявил, что если вина водителя будет доказана, то по части третьей статьи 264 УК РФ ему будет грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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