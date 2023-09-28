Актер Павел Деревянко рассказал, что друг обманул его на 45 миллионов рублей

Ранее актер Артём Ткаченко лишился 10 биткоинов и ещё пары млн рублей, отдав их «успешному инвестору», с которым его познакомил Павел Деревянко, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, в конце 2021 года Мулузян предложил Ткаченко заработать и передал ему доступ к криптокошельку. Сначала актёр ежемесячно получал свои 10% дохода, однако позже прибыль стала сокращаться.

Летом 2022-го Мулузян выразил готовность продать Ткаченко и Деревянко доли криптобизнесе за 150 тысяч долларов, а затем посоветовал артистам продать биткоины на фоне падения курса криптовалюты. В итоге Ткаченко понял, что его обманывают и решил обратиться в полицию, заявив, что отдал «инвестору» почти 200 тысяч долларов и шесть млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

