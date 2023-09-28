Актер Павел Деревянко рассказал, что друг обманул его на 45 миллионов рублей
Российский актер Павел Деревянко рассказал, что его бывший друг Григорий Мулузян обманул артиста на 45 миллионов рублей, передает «Московский комсомолец».
По его словам, в 2021 оду он инвестировал один миллиону рублей в криптовалюту и первые месяцы получал доход в 10%. После этого актер решился вложить гораздо большую сумму, а потом получил иск от бывшего друга, в котором тот требовал «вернуть 45 миллионов». Свое поведение Деревянко назвал необдуманным и призвал внимательно изучать все документы.
Ранее актер Артём Ткаченко лишился 10 биткоинов и ещё пары млн рублей, отдав их «успешному инвестору», с которым его познакомил Павел Деревянко, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, в конце 2021 года Мулузян предложил Ткаченко заработать и передал ему доступ к криптокошельку. Сначала актёр ежемесячно получал свои 10% дохода, однако позже прибыль стала сокращаться.
Летом 2022-го Мулузян выразил готовность продать Ткаченко и Деревянко доли криптобизнесе за 150 тысяч долларов, а затем посоветовал артистам продать биткоины на фоне падения курса криптовалюты. В итоге Ткаченко понял, что его обманывают и решил обратиться в полицию, заявив, что отдал «инвестору» почти 200 тысяч долларов и шесть млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу в РФ
- Минфин оценил потери бюджета из-за теневого рынка табака в 100 млрд рублей
- Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России
- ВЦИОМ: 56% россиян следят за своим питанием
- Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля «Маяк»
- В Гонконге открылся фестиваль русской культуры
- Актер Павел Деревянко рассказал, что друг обманул его на 45 миллионов рублей
- СМИ: Умер актер, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
- СМИ: Цена российской нефти превысила потолок G7 на 25 долларов
- Врач назвал популярные ошибки при лечении насморка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru