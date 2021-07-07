С 7 июля вход по QR-кодам ввели в нескольких музеях Москвы

На сайте усадьбы музея Царицыно сообщается, что с 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте, билеты в музей можно купить только онлайн.

Ранее режиссер Константин Богомолов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал вход по QR-кодам в театрах.

