С 7 июля вход по QR-кодам ввели в нескольких музеях Москвы

Музей космонавтики, музеи-усадьбы Царицыно и Кусково объявили о введении у себя системы QR-кодов. Информация об этом размещена на их официальных сайтах. Как сообщает РИА Новости, ранее столичные власти рекомендовали внедрить учреждениям культуры подобную систему.

Столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free зоны

На сайте усадьбы музея Царицыно сообщается, что с 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте, билеты в музей можно купить только онлайн.

Ранее режиссер Константин Богомолов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал вход по QR-кодам в театрах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: tsaritsyno-museum.ru
ТЕГИ:КоронавирусМузей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры