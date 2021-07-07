С 7 июля вход по QR-кодам ввели в нескольких музеях Москвы
Музей космонавтики, музеи-усадьбы Царицыно и Кусково объявили о введении у себя системы QR-кодов. Информация об этом размещена на их официальных сайтах. Как сообщает РИА Новости, ранее столичные власти рекомендовали внедрить учреждениям культуры подобную систему.
На сайте усадьбы музея Царицыно сообщается, что с 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте, билеты в музей можно купить только онлайн.
Ранее режиссер Константин Богомолов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал вход по QR-кодам в театрах.
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