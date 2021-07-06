Столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free зоны

Руководители музеев Москвы выступили с инициативой по введению COVID-free зон в этих учреждениях, а также предложили предоставить на своей территории места для создания пунктов вакцинации.

Как рассказали журналистам в музее-усадьбе «Кусково», музей готов реализовать эту инициативу уже со следующей недели. Попасть в павильоны можно будет только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.

«К идее организации COVID-free зон мы относимся положительно, готовы присоединиться к ней уже с начала следующей недели. Мы понимаем, что это может доставить некоторые неудобства некоторым нашим посетителям, однако это оптимальное решение, учитывая опасность распространения коронавируса», — рассказал директор «Кусково» Сергей Авдонин.

Сотрудники музея-усадьбы активно проходят вакцинацию, руководство предоставляет им один день отгула с сохранением заработной платы.

Ранее создать зоны, свободные от коронавируса, предложил музей-заповедник «Царицыно». По словам директора учреждения Елизаветы Фокиной, попасть в музей можно будет только со специальным QR-кодом.

Фокина подчеркнула, что в «Царицыно» давно действует система покупки онлайн-билетов, сейчас ее дорабатывают «с тем, чтобы желающий попасть в музей заранее понимал, есть ли у него QR-код, безопасен ли он будет для окружающих». Уже с 7 июля QR-коды будут проверяться на входе в музей, на их основании будут пропускать посетителей.

Кроме того, Фокина отметила, что около 55% сотрудников «Царицыно» уже привились от COVID-19. Однако некоторые сотрудники сейчас находятся в отпусках, а у ряда из них есть медотвод.

«Но у нас достаточно неплохая ситуация для того, чтобы именно в зоне welcome, это люди, которые непосредственно работают с посетителями, были все максимально привиты», – подчеркнула директор.

Фокина добавила, что на территории музея-заповедника есть пункт «Моя поликлиника», где можно привиться в порядке живой очереди.

