С 6 июня откроются все православные храмы Москвы

С 6 июня в Москве будут открыты для прихожан все храмы Русской православной церкви. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают уже со 2 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы патриархии.

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В сообщении отмечается, что храмы будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора. В частности, верующие должны будут соблюдать социальную дистанцию. В помещении не должно будет находиться больше человек, чем один на 4 квадратных метра.

Храмы теперь можно посещать и на территории Московской области. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение Московской епархии РПЦ.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РПЦХрамы
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