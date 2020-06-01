С 6 июня откроются все православные храмы Москвы
С 6 июня в Москве будут открыты для прихожан все храмы Русской православной церкви. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают уже со 2 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы патриархии.
В сообщении отмечается, что храмы будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора. В частности, верующие должны будут соблюдать социальную дистанцию. В помещении не должно будет находиться больше человек, чем один на 4 квадратных метра.
Храмы теперь можно посещать и на территории Московской области. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение Московской епархии РПЦ.
Ранее в понедельник сообщалось, что митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) умер на 90-м году жизни от коронавируса. Он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru