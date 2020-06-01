С 6 июня откроются все православные храмы Москвы

В сообщении отмечается, что храмы будут работать с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора. В частности, верующие должны будут соблюдать социальную дистанцию. В помещении не должно будет находиться больше человек, чем один на 4 квадратных метра.

Храмы теперь можно посещать и на территории Московской области. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение Московской епархии РПЦ.

Ранее в понедельник сообщалось, что митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) умер на 90-м году жизни от коронавируса. Он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.











