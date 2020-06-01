Глава Чувашской митрополии РПЦ скончался от двусторонней пневмонии

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) умер в возрасте 89 лет. Как сообщается на сайте Чебоксарско-Чувашской Епархии РПЦ Московского патриархата, перед этим митрополита госпитализировали с двусторонней пневмонией.

В последние месяцы многие священнослужители в России заразились коронавирусом, в том числе и высокопоставленные. Так, с подозрением на COVID-19 в больницу попал митрополит Челябинский и Миасский Григорий, этой инфекцией заразился один из ближайших сотрудников патриарха Кирилла, управляющий делами Русской православной церкви митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). После заражения коронавирусной инфекцией в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

