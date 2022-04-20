«Гробы и перевозки»: Россиянам рассказали, какие ритуальные услуги подорожали

«Что, люди к Пасхе умирают меньше? Спрос не изменился. Если к определенным похоронным агентствам не идут люди – это другой вопрос. Стоимость похорон в среднем не подорожала, кремация тоже. Подрожал бензин, соответственно вырастет стоимость перевозки. Строительные лакокрасочные материалы, дерево, металл тоже подорожали. Основу гроба составляет дерево, а древесина и доски подорожали, поэтому идет удорожание готового изделия. Но сами мемориальные услуги не подорожали. А если в каком-то регионе кто-то хочет на горе людей работать, он работает. Спекуляции хватает. Если, например, какие-то агентства покупали гробы за рубежом, то для них стоимость услуг подорожала. Но у нас, как правило, широкое внутреннее производство, поэтому импортозамещение есть», - объяснил он.

Ранее депутат Госдумы РФ, автор нового законопроекта о похоронном деле Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, что в России будет создан реестр кладбищ, чтобы граждане сами могли ориентироваться и видеть, где есть свободные места.