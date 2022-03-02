«Есть свободные места»: Депутат Разворотнева о создании реестра кладбищ
Автор нового законопроекта о похоронном деле отметила, что сегодня похоронные организации зачастую обманывают клиентов в погоне за прибылью.
Будет создан реестр кладбищ, чтобы граждане сами могли ориентироваться и видеть, где есть свободные места, заявил депутат Госдумы РФ, автор нового законопроекта о похоронном деле Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Будет создан реестр кладбищ, реестр мест захоронения. Люди будут в этом ориентироваться, они будут видеть, где есть свободные места. Все рассказы о том, что ничего нет, но если вы заплатите, то у вас появится…Необходимы фиксированные расценки на минимальный перечень работ, услуг в этой сфере – перевоз, подготовка тела и так далее. Есть минимальный бесплатный перечень услуг», - отметила она.
Ранее Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала, что теперь представителям похоронного бизнеса будет запрещено самостоятельно выходить на клиентов.
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