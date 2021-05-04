С 2020 года 280 человек лишились российского гражданства
Российские власти с 2020 года лишили гражданства 280 человек, которые ранее получили паспорта РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Решение об аннулировании гражданства может быть принято, если заявитель предоставил ложные документы или сведения. Также лишить российского паспорта могут в том случае, если гражданин ведет деятельность, которая угрожает основам конституционного строя. В всех случаях решение об отмене гражданства будет принимать суд.
В прошлом году паспорта России получили 656 тысяч человек. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 24 февраля заявил, что гражданство не может быть отчуждаемо. Человек только сам может отказаться, передают слова Крашенинникова «Известия».
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