С 2020 года 280 человек лишились российского гражданства

Российские власти с 2020 года лишили гражданства 280 человек, которые ранее получили паспорта РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

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Решение об аннулировании гражданства может быть принято, если заявитель предоставил ложные документы или сведения. Также лишить российского паспорта могут в том случае, если гражданин ведет деятельность, которая угрожает основам конституционного строя. В всех случаях решение об отмене гражданства будет принимать суд.

В прошлом году паспорта России получили 656 тысяч человек. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 24 февраля заявил, что гражданство не может быть отчуждаемо. Человек только сам может отказаться, передают слова Крашенинникова «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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