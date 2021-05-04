С 2020 года 280 человек лишились российского гражданства

Решение об аннулировании гражданства может быть принято, если заявитель предоставил ложные документы или сведения. Также лишить российского паспорта могут в том случае, если гражданин ведет деятельность, которая угрожает основам конституционного строя. В всех случаях решение об отмене гражданства будет принимать суд.

В прошлом году паспорта России получили 656 тысяч человек. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 24 февраля заявил, что гражданство не может быть отчуждаемо. Человек только сам может отказаться, передают слова Крашенинникова «Известия».

