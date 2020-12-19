С 1 января елку придется ставить по-новому

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», - предусмотрено в требованиях пожарных.

Действующие правила не предусматривают указанных мер, сообщает телекомпания «Мир 24».

Ранее официально сделать 31 декабря выходным днем предложили в думской фракции ЛДПР. Ее депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН объяснил, почему появилась такая инициатива.

