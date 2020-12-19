С 1 января елку придется ставить по-новому

Пожарные с 1 января 2020 года смогут проверять установку новоголних елей по новым правилам противопожарного режима, сообщает «Парламентская газета».

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«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», - предусмотрено в требованиях пожарных.

Действующие правила не предусматривают указанных мер, сообщает телекомпания «Мир 24».

Ранее официально сделать 31 декабря выходным днем предложили в думской фракции ЛДПР. Ее депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН объяснил, почему появилась такая инициатива.

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ФОТО: www.liveinternet.ru
ТЕГИ:Новый ГодПожарные
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