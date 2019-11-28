Узаконить праздник. В ЛДПР рассказали о выходном 31 декабря

В большинстве случаев работодатели идут навстречу, чтобы если не совсем отпустить людей с работы 31 декабря, то хотя бы сделать укороченный рабочий день. Но это противозаконно, особенно если предприятие государственное. А никто нарушать законодательство не хочет. Поэтому мы решили сделать это на государственном уровне, чтобы дать возможность людям 31 декабря отдохнуть. Бюджет наш не пострадает от одного выходного дня. Люди будут довольны, потому что смогут подготовиться к встрече Нового года», - сказал парламентарий.

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН отметил в связи с инициативой ЛДПР, что либерал-демократы больше заботятся о народе, чем «Единая Россия».

