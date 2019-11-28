Узаконить праздник. В ЛДПР рассказали о выходном 31 декабря
Вице-спикер Госдумы в эфире НСН объяснил, почему появилась инициатива сделать выходным последний день года.
Официально сделать 31 декабря выходным днем предложили в думской фракции ЛДПР. Ее депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект.
Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН объяснил, почему появилась такая инициатива.
«Мы не предлагаем ничего урезать, ничего нигде добавлять или убавлять. Мы просто предлагаем сделать 31 декабря выходным днем для наших граждан. Мы получаем очень много обращений от наших избирателей по новогодним каникулам. Тема обсуждается давно, но ни одно предложение не находит поддержку ни у правительства, ни у "Единой России". Но по поводу 31 декабря также часто обращаются избиратели. Все прекрасно понимают, что это практически праздничный день: люди готовятся к встрече Нового года, накрывают столы, созывают друзей, собираются компаниями. Женщинам нужно привести себя в порядок, парикмахерская, еще что-то.
В большинстве случаев работодатели идут навстречу, чтобы если не совсем отпустить людей с работы 31 декабря, то хотя бы сделать укороченный рабочий день. Но это противозаконно, особенно если предприятие государственное. А никто нарушать законодательство не хочет. Поэтому мы решили сделать это на государственном уровне, чтобы дать возможность людям 31 декабря отдохнуть. Бюджет наш не пострадает от одного выходного дня. Люди будут довольны, потому что смогут подготовиться к встрече Нового года», - сказал парламентарий.
Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН отметил в связи с инициативой ЛДПР, что либерал-демократы больше заботятся о народе, чем «Единая Россия».
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