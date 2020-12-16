С 1 января долги по ЖКХ коммунальщики начнут взыскать в полном объеме

В 2021 году истекает мораторий на взыскание штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, пишут «Известия».

Мораторий был введен в апреле текущего года из-за эпидемии коронавируса. С 1 января следующего года коммунальщики смогут потребовать возврата всех накопившихся долгов у россиян. С предложением к Минстрою внести изменения в действующие нормативно-правовые акты и начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория, обратилась некоммерческая организация «ЖКХ Контроль».

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Первый зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов сообщил, что в комитете поддерживают инициативу.

Как сообщалось, плата за жилищно-коммунальные услуги в России в 2021 году в среднем по стране поднимется на 4%, заявил глава ФАС Виталий Королев. Подорожание произойдет 1 июля, из-за инфляции. При этом для каждого региона правительство утвердит свой порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги.

Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в эфире НСН рассказала, что точный размер повышения предсказать проблематично.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Долги ЖКХ
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