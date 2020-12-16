С 1 января долги по ЖКХ коммунальщики начнут взыскать в полном объеме

В 2021 году истекает мораторий на взыскание штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, пишут «Известия».

Мораторий был введен в апреле текущего года из-за эпидемии коронавируса. С 1 января следующего года коммунальщики смогут потребовать возврата всех накопившихся долгов у россиян. С предложением к Минстрою внести изменения в действующие нормативно-правовые акты и начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория, обратилась некоммерческая организация «ЖКХ Контроль».