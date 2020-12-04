Проверяй, потом плати. Как распознать «липовую» платежку по ЖКХ
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в эфире НСН посоветовала россиянам сверять платёжки с управляющими компаниями.
В России появился новый тип мошенничества: с помощью рассылки фальшивых квитанций с долгами за услуги ЖКХ злоумышленники узнают у граждан данные банковских карт, заявили в ВТБ. Мошенники присылают фальшивые уведомления на электронную почту. В письмах указаны реквизиты для оплаты несуществующих задолженностей. Если клиент введет реквизиты своей карты на сайтах по ссылкам из писем, то злоумышленники получают доступ к его банковскому счету.
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в эфире НСН подтвердила, что такое мошенничество существует, и посоветовала ни в коем случае не оплачивать такие квитанции.
«На сайте реформы ЖКХ есть сайты всех управляющих компаний, где можно выяснить, к какой именно управляющей компании относится ваш дом. На самой платежке всегда есть телефон управляющей компании, куда можно позвонить и узнать, действительно ли они присылали этот документ. Можно просто прийти в УК и выяснить, их ли этого квитанция. Другого способа удостовериться в подлинности платежки нет», - сказала Калинина.
Второй вариант – обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру, это можно сделать прямо на их сайте, не выходя из дома, добавила она.
«Ни в коем случае не платить до выяснения всех деталей», - подчеркнула она.
Как сообщалось ранее, рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января 2021 года в Москве будет ниже инфляции. В частности, ставку платы за пользование помещениями государственного жилищного фонда поднимут на 3,5%, ставку платы за содержание жилого помещения - на 4,6%. Минимальный размер взноса на капремонт увеличится на 3,5%.
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