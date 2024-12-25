С 1 января 2025 года в России повысят зарплаты и пособия для безработных

С 1 января 2025 года в России увеличатся выплаты безработным и зарплаты для ряда категорий работников, сообщает ОТР. В соответствии с федеральным законом № 419, повышение коснется сотрудников здравоохранения, образования, культуры и науки. Индексация составит 13,2%, а в октябре 2025 года зарплаты в госучреждениях увеличат на 4,5%.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6% до 22 440 рублей. Компании, где оклады соответствуют этому уровню, должны будут повысить зарплаты. Также регионы увеличат зарплаты для своих работников, например, в Волгоградской области на 5,1%, в Оренбургской — на 8,3%.

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Пособие по безработице с 1 февраля 2025 года будет увеличено на 7,3% и составит 14 742 рубля. Чтобы получить выплату, необходимо быть зарегистрированным в центре занятости и не иметь работы.

Помимо этого, в 2025 году на рынке труда ожидается высокий спрос на специалистов по оценке бизнеса, финансовых аналитиков и юристов. Потребность в IT-специалистах снизится, а спрос на механиков и логистов останется стабильным, передает «Радиоточка НСН».

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