С 1 января 2025 года в России повысят зарплаты и пособия для безработных

С 1 января 2025 года в России увеличатся выплаты безработным и зарплаты для ряда категорий работников, сообщает ОТР. В соответствии с федеральным законом № 419, повышение коснется сотрудников здравоохранения, образования, культуры и науки. Индексация составит 13,2%, а в октябре 2025 года зарплаты в госучреждениях увеличат на 4,5%.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6% до 22 440 рублей. Компании, где оклады соответствуют этому уровню, должны будут повысить зарплаты. Также регионы увеличат зарплаты для своих работников, например, в Волгоградской области на 5,1%, в Оренбургской — на 8,3%.