Миронов предложил Мишустину официально закрепить практику выплаты 13-й зарплаты

В России предложили официально закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты накануне Нового года. Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Он отметил, что это позволит повысить мотивацию, что очень важно на фоне кадрового дефицита в стране. Также Миронов добавил, что «чисто по-человечески» эти деньги нужны людям под конец года, чтобы порадовать своих близких подарками.

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Большинство опрошенных россиян (67%) не рассчитывают получить 13-ю зарплату или другие дополнительные выплаты перед Новым годом, сообщают СМИ со ссылкой на опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».

Среди опрошенных россиян, ожидающих 13-ю зарплату, большинство – сотрудники крупных компаний и госорганизаций. Чаще всего это жители городов-миллионников в возрасте от 30 до 45 лет. Вместе с тем те, кто надеются, но не уверены в выплатах, отметили, что компания пока не сообщила о дополнительных начислениях, однако в прошлые годы была такая практика, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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