Миронов предложил Мишустину официально закрепить практику выплаты 13-й зарплаты

В России предложили официально закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты накануне Нового года. Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Он отметил, что это позволит повысить мотивацию, что очень важно на фоне кадрового дефицита в стране. Также Миронов добавил, что «чисто по-человечески» эти деньги нужны людям под конец года, чтобы порадовать своих близких подарками.