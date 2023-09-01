С 1 сентября в РФ вступил в силу запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины
С 1 сентября в России вступил в силу запрет вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля, если они ограничивают обзор с места водителя.
Так, в постановлении правительства отмечается, что нарушением не считается размещение на лобовом стекле деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, зеркал заднего вида, а также радиоантенн, которые встроены в стекла или нанесены.
Ранее фракция ЛДПР выступила за отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол. Партия предложила внести поправки в КоАП, мотивируя это тем, что солнце мешает водителям, передает «Радиоточка НСН».
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