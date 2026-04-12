Росатом рассматривает создания более мощной лунной АЭС
«Росатом» рассматривает возможность создания лунной атомной электростанции мощностью значительно выше 10 кВт. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв в интервью газете «Страна Росатом».
Работа над проектом ведётся совместно с «Роскосмосом». Масса энергоблока не будет превышать 1200 кг, а срок безаварийной эксплуатации составит не менее 10 лет. Установка должна выдерживать экстремальные условия Луны - перегрузки при запуске, вакуум, радиацию и лунную ночь с температурой до минус 150 градусов, которая длится около двух земных недель.
Летом прошлого года вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что Россия планирует доставить на Луну АЭС малой мощности. Эта энергетическая установка нужна для обеспечения энергией как российской лунной программы, так и совместной российско-китайской лунной станции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
