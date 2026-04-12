Брат главы Башкирии погиб в ДТП
12 апреля 202618:12
Брат главы Башкирии Радия Хабирова - Ришат Хабиров - погиб в результате ДТП. Об этом сообщил депутат госсобрания республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров.
По его словам, авария произошла на территории республики.
Ришату Хабирову было 68 лет. Он жил в городе Салавате, избегал публичности и в последние годы занимался бизнесом в сфере недвижимости. До этого много лет работал в Росреестре.
У Радия Хабирова есть ещё один брат - Рамиль.
Ранее в Свердловской области за сутки произошло около 200 ДТП из-за непогоды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
