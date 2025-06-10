В Госдуме объяснили цель учета детей мигрантов в школах

Разрабатываемый механизм обмена данными между МВД и образовательными учреждениями направлен на повышение прозрачности учета детей мигрантов, сообщил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

По его словам, соответствующий законопроект, одобренный нижней палатой парламента в первом чтении, предусматривает создание системы двустороннего информационного взаимодействия. В рамках этой системы органы образования будут передавать силовому ведомству сведения об итогах языковых и исторических тестов, фактах зачисления и отчисления из школ и колледжей. МВД в ответ предоставит информацию о миграционном статусе несовершеннолетних — их регистрации или постановке на учет.

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Толмачев уточнил, что речь идет о совместном ведении учета, позволяющем контролировать доступ к образовательным услугам для иностранных граждан. Вся информация о владении русским языком, знании истории и законодательства РФ будет включаться в федеральный реестр.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект упорядочивает взаимодействие между ведомствами и препятствует включению в систему образования мигрантов, не имеющих необходимых документов или знаний, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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