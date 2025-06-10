В Госдуме объяснили цель учета детей мигрантов в школах

Толмачев уточнил, что речь идет о совместном ведении учета, позволяющем контролировать доступ к образовательным услугам для иностранных граждан. Вся информация о владении русским языком, знании истории и законодательства РФ будет включаться в федеральный реестр.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект упорядочивает взаимодействие между ведомствами и препятствует включению в систему образования мигрантов, не имеющих необходимых документов или знаний, передает «Радиоточка НСН».

