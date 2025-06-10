В Госдуме объяснили цель учета детей мигрантов в школах
Разрабатываемый механизм обмена данными между МВД и образовательными учреждениями направлен на повышение прозрачности учета детей мигрантов, сообщил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
По его словам, соответствующий законопроект, одобренный нижней палатой парламента в первом чтении, предусматривает создание системы двустороннего информационного взаимодействия. В рамках этой системы органы образования будут передавать силовому ведомству сведения об итогах языковых и исторических тестов, фактах зачисления и отчисления из школ и колледжей. МВД в ответ предоставит информацию о миграционном статусе несовершеннолетних — их регистрации или постановке на учет.
Толмачев уточнил, что речь идет о совместном ведении учета, позволяющем контролировать доступ к образовательным услугам для иностранных граждан. Вся информация о владении русским языком, знании истории и законодательства РФ будет включаться в федеральный реестр.
Парламентарий подчеркнул, что законопроект упорядочивает взаимодействие между ведомствами и препятствует включению в систему образования мигрантов, не имеющих необходимых документов или знаний, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме объяснили цель учета детей мигрантов в школах
- Аналитик связал рост биткоина с притоком ликвидности в начале года
- СМИ: Трамп может применить закон 1807 года для подавления протестов в Калифорнии
- Глава штаба обороны Британии заявил, что Россия не стремится к войне с НАТО
- Венгрия выступила против запрета на импорт российских энергоресурсов
- Кабмин предложил усилить трудовые гарантии для мобилизованных
- ВСУ обстреляли три населенных пункта в Шебекинском округе Белгородской области
- В доме стрелка из Граца нашли предсмертное письмо
- Трамп назвал условия вывода нацгвардии из Лос-Анджелеса
- На Кубани задержаны подозреваемые по делу о незаконной поставке оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru