С 1 сентября начинает действовать «гаражная амнистия»
В России владельцы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, с 1 сентября 2021 года могут зарегистрировать право владения такими участками в упрощенном порядке.
В стране начинает действовать «гаражная амнистия». Воспользоваться ей смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника.
Подписанный президентом Владимиром Путиным закон позволит до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи.
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