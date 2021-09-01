С 1 сентября начинает действовать «гаражная амнистия»

В стране начинает действовать «гаражная амнистия». Воспользоваться ей смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника.

Подписанный президентом Владимиром Путиным закон позволит до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи.

