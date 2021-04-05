Путин утвердил «гаражную амнистию»
Президент России Владимир Путин подписал закон о так называемой «гаражной амнистии», который позволит гражданам до 1 сентября 2026 года бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи, сообщает пресс-служба Кремля.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, касается гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса.
Также под действие закона попадают и земельные участки под «сваренными» металлическими (некапитальными) гаражами, но только в случае, если земельный участок под ними был выделен гаражному или гаражно-строительному кооперативу.
Также воспользоваться «гаражной амнистией» смогут наследники, и граждане, купившие гараж у первоначального владельца. Кроме того, закон закрепляет приоритетное право инвалидов на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время большое количество гаражей не оформлено и граждане пользуются ими «на птичьих правах», не имея возможности распорядиться имуществом по своему усмотрению.
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