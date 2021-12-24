Совфед одобрил закон об отмене обязательного техосмотра
Члены Совета Федерации проголосовали за закон об отмене обязательного технического осмотра частного автотранспорта в России. Положения документа не распространяются на коммерческие виды транспорта - грузовики, автобусы и такси.
Согласно закону, владельцы машин и мотоциклов будут не обязаны периодически проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и управлять средством.
Прохождение техосмотра в обязательном порядке сохраняется, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет и их необходимо поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, например, при продаже.
Также требование техосмотра сохранится в случае изменении конструкции автотранспортного средства, либо замене основных агрегатов. После подписания президентом закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- Матвиенко назвала отрезвляющим для блогеров закон о наказании лихачей-рецидивистов
- В России выявили менее 25 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- Власти назвали причину пожара в больнице Астрахани
- Канал ТНТ сменит генерального продюсера
- Совфед одобрил закон об отмене обязательного техосмотра
- Еще четыре фигуранта дела «Зимней вишни» получили от 7 до 18 лет колонии
- Лавров заявил об угрозе конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО
- СМИ: «Железную леди промышленности» Каледину заподозрили в мошенничестве
- Два человека погибли при пожаре в ковидной больнице в Астрахани
- В Бангладеш 38 человек стали жертвами пожара на пароме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru