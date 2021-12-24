Совфед одобрил закон об отмене обязательного техосмотра

Члены Совета Федерации проголосовали за закон об отмене обязательного технического осмотра частного автотранспорта в России. Положения документа не распространяются на коммерческие виды транспорта - грузовики, автобусы и такси.

Согласно закону, владельцы машин и мотоциклов будут не обязаны периодически проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и управлять средством.