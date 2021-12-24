Совфед одобрил закон об отмене обязательного техосмотра

Члены Совета Федерации проголосовали за закон об отмене обязательного технического осмотра частного автотранспорта в России. Положения документа не распространяются на коммерческие виды транспорта - грузовики, автобусы и такси.

Согласно закону, владельцы машин и мотоциклов будут не обязаны периодически проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и управлять средством.

За и против. Автоэксперты высказались об отмене техосмотра

Прохождение техосмотра в обязательном порядке сохраняется, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет и их необходимо поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, например, при продаже.

Также требование техосмотра сохранится в случае изменении конструкции автотранспортного средства, либо замене основных агрегатов. После подписания президентом закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года.



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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗаконСовет ФедерацииТехосмотр
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