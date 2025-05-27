С 1 июня произойдут изменения в работе аптек

По ее словам, фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые имеют работники данной сферы. Кроме того, инициатива повысит престиж профессии. Предоставление льгот может отличаться в зависимости от введенных региональных мер поддержки.

Депутат отметила, что для граждан введение новшества ничего не изменит: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, как и раньше, будут находиться под государственным контролем.

Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что все разговоры об искусственном создании дефицита лекарств — преувеличение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

