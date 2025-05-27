С 1 июня произойдут изменения в работе аптек
С 1 июня аптеки в России официально станут частью системы здравоохранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлию Дрожжину.
По ее словам, фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, которые имеют работники данной сферы. Кроме того, инициатива повысит престиж профессии. Предоставление льгот может отличаться в зависимости от введенных региональных мер поддержки.
Депутат отметила, что для граждан введение новшества ничего не изменит: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, как и раньше, будут находиться под государственным контролем.
Ранее гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что все разговоры об искусственном создании дефицита лекарств — преувеличение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru