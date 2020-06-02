С 1 июля москвичам начнут планово отключать горячую воду

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

График отключения опубликован на сайте МОЭК, а также на портале мэрии Москвы.

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Отключение горячего водоснабжения проводится в качестве профилактики работы сетей и оборудования системы теплоснабжения города, сообщает Москва 24.

В связи с эпидемией коронавирса и тем, что москвичи находятся на самоизоляции, график отключения горячей воды в этом году был перенесен на более поздние сроки.

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ФОТО: tookapic с сайта Pixabay
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