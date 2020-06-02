С 1 июля москвичам начнут планово отключать горячую воду

Отключение горячего водоснабжения проводится в качестве профилактики работы сетей и оборудования системы теплоснабжения города, сообщает Москва 24.

В связи с эпидемией коронавирса и тем, что москвичи находятся на самоизоляции, график отключения горячей воды в этом году был перенесен на более поздние сроки.

Ранее глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор рассказал НСН о задержках зарплат в сфере ЖКХ из-за моратория на пени.



