С 1 июля москвичам начнут планово отключать горячую воду
Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
График отключения опубликован на сайте МОЭК, а также на портале мэрии Москвы.
Отключение горячего водоснабжения проводится в качестве профилактики работы сетей и оборудования системы теплоснабжения города, сообщает Москва 24.
В связи с эпидемией коронавирса и тем, что москвичи находятся на самоизоляции, график отключения горячей воды в этом году был перенесен на более поздние сроки.
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