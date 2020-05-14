В Госдуме поддержали предложение из Совфеда «заморозить» тарифы на газ с июля

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в эфире НСН поддержал эту инициативу.

«Если в спокойное время она бы сильно смахивала на политический популизм, то сегодня такое решение было бы своевременным. Мы в Государственной Думе говорили об этом ещё в начале апреля, и я знаю, что ФАС тогда же ситуацию изучала и давала заключение о возможности понижения максимальной планки по ежегодному повышению в два раза — до 3%.

В целом, решение о заморозке индексации тарифов возможно. Делать это можно только совсем в крайнем случае, и сегодня он как раз такой. Если принимать во внимание сложившуюся экономическую ситуацию в связи с инфекцией, то мы, например, в комитете Госдумы по ЖКХ считаем, что этот вопрос о заморозке, фиксации в этом году тарифов на прежнем уровне должен быть очень внимательно рассмотрен. Я знаю, что аналогичного мнения придерживаются наши коллеги в комитете по энергетике. В целом мы считаем, что сегодня это было бы правильное решение», - отметил заявил НСН депутат.

Вместе с тем, сама по себе идея заморозки тарифов для всех не учитывает разницу в энергопотреблении, поэтому в будущем законодателям придётся «выравнивать» ситуацию, сказал Пахомов.

«Конечно, при таком решении для всех есть некоторая социальная несправедливость. Тот, кто потребляет больше газа — я сейчас говорю о больших коттеджах — получит реально больше поддержки, чем человек, проживающий в небольшой квартире. Это один из вопросов, который мы должны будем внимательно рассмотреть уже по итогам прохождения этого сложного, неспокойного времени, и принять какие-то решения на будущее, которые всё-таки выравнивали бы такие меры поддержки», - подчеркнул депутат.

Сергей Пахомов также сказал НСН, что не ожидает от энергетиков попыток в будущем «отыграть» заморозку тарифов их резким повышением.

«У нас существует предельная планка повышения, выше которой ни у кого нет права повышать тарифы. Поэтому даже если в этом году будет принято решение о заморозке тарифов, то в следующем году они в любом случае выше, чем на 6% в целом, не повысятся», - полагает он.

У компаний есть ресурсы для поддержания стабильности энергосистемы в случае заморозки тарифов, хотя часть инвестиций в развитие и повышение надёжности им придётся отложить, добавил Пахомов. К слову, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН отмечала, что энергетические компании сейчас наиболее устойчивы в финансовом плане среди ресурсоснабжающих организаций.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов считает, что "заморозка тарифа" не сильно скажется на прибыли энергетических компаний, пишут "Известия".

