С 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты

Так, материнский капитал будет проиндексирован с учетом фактической инфляции на 8,4%. Выплата на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей и 693,1 тысячи рублей — на второго. Это произойдет, если семья не получала пособие после рождения первенца.

Если ребенок родился до начала февраля — единовременная выплата при рождении составит 18,8 тысячи рублей, 20,4 тысячи — если после. Минимальное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет составит 7,6 тысячи рублей в месяц, максимальная выплата составит 31,3 тысячи рублей.

Неработающим пожилым российских гражданам дополнительно проиндексируют пенсию выше фактической инфляции на уровне 8,6%. Средний размер страховой выплаты по старости составит 18,9 тысячи рублей.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что после индексации на 8,6% пенсия неработающих пенсионеров в среднем увеличится на 1 400 рублей.

