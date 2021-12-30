Путин запретил автоматически списывать соцвыплаты за долги

Президент Владимир Путин подписал закон,который запрещает кредитным организациям автоматически списывать социальные выплаты в счёт погашения долгов граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, банки не смогут автоматически списывать такие выплаты, как пособия на детей, выплаты беременным женщинам, выплаты президента и правительства РФ, осуществляемые в рамках соцподдержки отдельных категорий граждан, в том числе на основании социального контракта.

Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, также позволяет гражданам направить в банк заявление о сохранении заработной платы и иных доходов в размере установленного в регионе РФ прожиточного минимума трудоспособного населения, но только на одном из своих счётов.

Документ сохраняет банкам возможность списывать соцвыплаты в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам, однако для этого они должны получить согласие заёмщика.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан контролёр автопарка, который взял в банке кредит, чтобы оплатить убийство собственной супруги, сообщают «Невские новости».

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Фото: kremlin.ru
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