С 1 декабря в РФ начали действовать несколько новых законов

С 1 декабря в России начали действовать сразу несколько новых законов. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на опубликованные документы.

Так, с первого дня зимы в стране начинается эксперимент, в рамках которого иностранцы, приезжающие в РФ без визы, будут обязаны предоставлять свои биометрические данные, в том числе изображение лица и отпечатки пальцев. Изначально эта информация будет собираться только при пересечении границы в московских аэропортах и в Оренбургской области на автомобильном пункте пропуска Маштаково. Но к концу июня следующего года планируется установить необходимое оборудование во всех пограничных пропускных пунктах страны.

К тому же с 1 декабря участники спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны на срок не менее года, будут освобождены от выплаты просроченных кредитов до 10 млн рублей. Однако такое нововведение коснется только мобилизованных и призывников, кроме курсантов военных училищ и вузов, а также лиц, заключивших контракт с 1 декабря 2024 года. Новое правило распространяется и на граждан, с которыми военнослужащие состоят в официальном браке.

Кроме того, с 1 декабря в России запретили информацию по созданию VPN-сервисов. Так, под ограничения попали научные, научно-технические и статистические сведения о создании подобных ресурсов.