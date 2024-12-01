С 1 декабря в РФ начали действовать несколько новых законов
С 1 декабря в России начали действовать сразу несколько новых законов. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на опубликованные документы.
Так, с первого дня зимы в стране начинается эксперимент, в рамках которого иностранцы, приезжающие в РФ без визы, будут обязаны предоставлять свои биометрические данные, в том числе изображение лица и отпечатки пальцев. Изначально эта информация будет собираться только при пересечении границы в московских аэропортах и в Оренбургской области на автомобильном пункте пропуска Маштаково. Но к концу июня следующего года планируется установить необходимое оборудование во всех пограничных пропускных пунктах страны.
К тому же с 1 декабря участники спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны на срок не менее года, будут освобождены от выплаты просроченных кредитов до 10 млн рублей. Однако такое нововведение коснется только мобилизованных и призывников, кроме курсантов военных училищ и вузов, а также лиц, заключивших контракт с 1 декабря 2024 года. Новое правило распространяется и на граждан, с которыми военнослужащие состоят в официальном браке.
Кроме того, с 1 декабря в России запретили информацию по созданию VPN-сервисов. Так, под ограничения попали научные, научно-технические и статистические сведения о создании подобных ресурсов.
Чуть позже, с 4 декабря в России вступит в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри, подразумевающий серьезные штрафы. А уже с 10 декабря приехавшие в Россию мигранты будут сдавать новые экзамены по русскому языку, истории и законодательству, при этом теперь они будут проводиться только в разрешенных правительством госучреждениях.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россиянам, у которых есть вклад, необходимо до 1 декабря 2024 года успеть впервые заплатить налог на доходы с процентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минеральных Водах самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» вновь совершил экстренную посадку
- ВВС Сирии авиаударом разгромили колонну бронетехники повстанцев
- С 1 декабря в РФ начали действовать несколько новых законов
- В Сети появилось видео с рухнувшей на толпу железной птицей во Франции
- Соцфонд: Старые карточки СНИЛС не нужно менять на новые
- Заблокированы счета уехавшего из России комика Долгополова
- Мошенники рассылают россиянам открытки с вредоносным кодом
- В Госдуме назвали мигрантов виновными в росте курса доллара
- Трамп заявил, что встреча с Трюдо по вопросу пошлин прошла продуктивно
- Корабли военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru