С 1 августа пенсии россиян будут скорректированы

Традиционная корректировка пенсий пожилых работающих россиян состоится 1 августа и пройдет автоматически, сообщает Пенсионный фонд России.

Стало известно, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

Пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчета. Это произойдет автоматически, поэтому обращаться в ПФР не нужно. Прибавка индивидуальна. Ее размер зависит от года выхода на пенсию и от зарплаты работающего пожилого человека в 2021 году, с учетом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты.

Как ожидается, перерасчет коснется около десяти миллионов пенсионеров.

Напомним, Госдума планирует рассмотреть законопроект о выплате россиянам дополнительной 13-й пенсии. Депутаты намерены внести в Думу соответствующий законопроект осенью текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
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