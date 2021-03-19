С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права

Практический экзамен будет прерван, если курсант не пристегнул ремень безопасности или достал телефон во время движения транспортного средства. Для зачета, кандидат в водители должен получить не более пяти штрафных баллов.

Также с 1 апреля в автомобиле, при проведении экзамена, может присутствовать наблюдатель - представители общественных организаций и автошкол, либо другие курсанты.

Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что права можно будет использовать для удостоверения личности при финансовых операциях.



