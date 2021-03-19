С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права

С 1 апреля в России изменится порядок сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, сообщает ТАСС.

Так, сотрудники ГИБДД будут оценивать навыки кандидатов в водители только в условиях реального дорожного движения. Также изменится перечень ошибок и нарушений, за которые выставляют штрафные баллы.

Общественники получат возможность присутствовать на сдаче экзамена на права

Практический экзамен будет прерван, если курсант не пристегнул ремень безопасности или достал телефон во время движения транспортного средства. Для зачета, кандидат в водители должен получить не более пяти штрафных баллов.

Также с 1 апреля в автомобиле, при проведении экзамена, может присутствовать наблюдатель - представители общественных организаций и автошкол, либо другие курсанты.

Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что права можно будет использовать для удостоверения личности при финансовых операциях.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:АвтомобилиАвтошколы
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