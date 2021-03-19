С 1 апреля изменится перечень ошибок и нарушений при сдаче экзаменов на права
С 1 апреля в России изменится порядок сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, сообщает ТАСС.
Так, сотрудники ГИБДД будут оценивать навыки кандидатов в водители только в условиях реального дорожного движения. Также изменится перечень ошибок и нарушений, за которые выставляют штрафные баллы.
Практический экзамен будет прерван, если курсант не пристегнул ремень безопасности или достал телефон во время движения транспортного средства. Для зачета, кандидат в водители должен получить не более пяти штрафных баллов.
Также с 1 апреля в автомобиле, при проведении экзамена, может присутствовать наблюдатель - представители общественных организаций и автошкол, либо другие курсанты.
Водительское удостоверение предложили приравнять к паспорту. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму.
Предполагается, что права можно будет использовать для удостоверения личности при финансовых операциях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru