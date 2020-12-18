Общественники получат возможность присутствовать на сдаче экзамена на права

МВД России разрешит общественникам находиться в машине на практическом экзамене на получение водительского удостоверения, сообщается в пресс-службе ведомства.

Новые правила объяснили необходимостью повысить прозрачность проведения экзамена. Отмечается, что во время практической части в машине смогут присутствовать представители общественных объединений, а также иные должностные лица органов внутренних дел.

Новый регламент начнет действовать с начала апреля 2021 года. Ранее в МВД сообщили, что при проведении практической части экзамена, при наличии в машине мест, в ней также могут находиться представители общественных советов при региональных МВД.





