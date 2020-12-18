Общественники получат возможность присутствовать на сдаче экзамена на права
МВД России разрешит общественникам находиться в машине на практическом экзамене на получение водительского удостоверения, сообщается в пресс-службе ведомства.
Новые правила объяснили необходимостью повысить прозрачность проведения экзамена. Отмечается, что во время практической части в машине смогут присутствовать представители общественных объединений, а также иные должностные лица органов внутренних дел.
Новый регламент начнет действовать с начала апреля 2021 года. Ранее в МВД сообщили, что при проведении практической части экзамена, при наличии в машине мест, в ней также могут находиться представители общественных советов при региональных МВД.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- ВШЭ рассказала, как россияне оценивают господдержку во время пандемии
- СВР опубликовала шифровку о договоренностях Запада с нацистами в 1945 году
- Помпео назвал санкции против Турции способом помешать России получить прибыль
- В СВР рассказали, что в 1941 году в Германии не хотели войны с СССР
- Общественники получат возможность присутствовать на сдаче экзамена на права
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru