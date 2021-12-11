В России предложили обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола

Пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, могут обязать уступать попутчикам с верхних полок место у стола. Соответствующий проект документа, подготовленный Минтрансом, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

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Отмечается, что по требованию проводника путешественники, проезжающие в поездах дальнего следования на нижней полке, должны будут предоставить место для приема пищи своим соседям сверху. Пассажирам верхних полок выделят не менее 30 минут на утренний и вечерний приемы пищи и не более часа — на обед.

Также Минтранс предлагает расширить перечень документов, по которым граждане смогут оформлять железнодорожные билеты. Проездные документы могут разрешить приобретать по справке об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, временному удостоверению личности, удостоверяющему личность осужденного документу, виду на жительство иностранного гражданина либо лица без гражданства.

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ТЕГИ:РоссияПоездаМинтранс
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