Белозеров назвал самые востребованные ж/д направления у россиян в 2024 году

Самыми востребованными железнодорожными направлениями у россиян в 2024 году стали маршруты Москва – Санкт-Петербург, Москва – Краснодар и Москва – Адлер, рассказал глава компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

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Говоря о популярных направлениях в интервью телеканалу «Россия 24», он также упомянул маршруты Сочи - Анапа, Москва - Ярославль и отметил Сочи, Ростов-на-Дону и Крым.

По его словам, за минувший год один миллиард 286 миллионов пассажиров воспользовались пригородными поездами и поездами дальнего следования.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе разработали новый тематический туристический маршрут по Северной железной дороге, напоминает RT.

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Фото: t.me/mkhusnullin
ТЕГИ:Российские ТуристыРЖДРоссияЖелезные Дороги

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