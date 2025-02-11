Белозеров назвал самые востребованные ж/д направления у россиян в 2024 году
Самыми востребованными железнодорожными направлениями у россиян в 2024 году стали маршруты Москва – Санкт-Петербург, Москва – Краснодар и Москва – Адлер, рассказал глава компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров.
Говоря о популярных направлениях в интервью телеканалу «Россия 24», он также упомянул маршруты Сочи - Анапа, Москва - Ярославль и отметил Сочи, Ростов-на-Дону и Крым.
По его словам, за минувший год один миллиард 286 миллионов пассажиров воспользовались пригородными поездами и поездами дальнего следования.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе разработали новый тематический туристический маршрут по Северной железной дороге, напоминает RT.
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