РЖД зафиксировала падение пассажиропотока почти на 80% из-за коронавируса

С момента введения ограничений на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток на сети «Российских железных дорог» (РЖД) уменьшился на 80%. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.

Он подчеркнул, что из-за угрозы распространения COVID-19 компания временно закрыла маршруты в другие страны. Кроме того, был скорректирован график курсирования поездов внутри РФ. При наличии билета на отменённый поезд пассажиры могут совершить поездку на других рейсах в те же даты либо сдать проездные документы. Сборы за возврат билетов отменены до 1 июня.