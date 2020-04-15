РЖД зафиксировала падение пассажиропотока почти на 80% из-за коронавируса
С момента введения ограничений на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток на сети «Российских железных дорог» (РЖД) уменьшился на 80%. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
Он подчеркнул, что из-за угрозы распространения COVID-19 компания временно закрыла маршруты в другие страны. Кроме того, был скорректирован график курсирования поездов внутри РФ. При наличии билета на отменённый поезд пассажиры могут совершить поездку на других рейсах в те же даты либо сдать проездные документы. Сборы за возврат билетов отменены до 1 июня.
Ранее НСН писала, что Российские железные дороги временно отменяют бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В компании отметили, что приняли это решение, заботясь, в первую очередь, о здоровье и безопасности ветеранов. Эта мера связна с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания, пишет RT.
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