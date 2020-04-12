РЖД сокращает 32 поезда из-за коронавируса

В РЖД приняли решение сократить периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования. Еще 32 поезда решено отменить. Причинами таких решений стала ситуация с коронавирусом и на ее фоне падение спроса на железнодорожные поездки, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«С 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — заявили в РЖД.

Меньше поездов будет между Москвой и Волгоградом, Анапой, Челябинском, Санкт-Петербургом, Астраханью ,Ростовом, Саратовом, Тольятти, Пензой, Белгородом, Воронежем, Калининградом, Тамбовом, Лабытнанги, Мурманском, Балашовом, Владикавказом, Красноярском, Нальчиком, Адлером, Архангельском, Новозыбковом, Кисловодском, Иваново и Кисловодском, отмечают «Известия».

Сообщается, что пассажиры при необходимости смогут вернуть деньги за приобретенные билеты или воспользоваться проездом на других поездах.



