РЖД возвращается к привычной рассадке пассажиров в поездах

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) возвращается к привычной схеме посадки рассаживать пассажиров поездов дальнего следования. Как пишет РИА Новости, продажа билетов на все места без учета соблюдения дистанции начнётся с 29 мая.

Однако пока на железнодорожном транспорте сохраняется обязательный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, а также влажная уборка в вагонах не реже двух раз в сутки.

Напомним, РЖД начала продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом соблюдения социальной дистанции между пассажирами в апреле.

Россиянам вновь разрешили покупать билеты на поезда заранее

В начале мая НСН писала, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции РЖД продлили как минимум до конца мая режим удалённой работы. Это касается сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте не является критически важным. Об этом источнику заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.

Он также подчеркнул, что в дистанционном формате будут трудиться работники из групп риска: старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Белозеров добавил, что сейчас более 100 тысяч сотрудников РЖД работают из дома.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БилетыПассажирыКоронавирусРЖД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры