РЖД возвращается к привычной рассадке пассажиров в поездах

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) возвращается к привычной схеме посадки рассаживать пассажиров поездов дальнего следования. Как пишет РИА Новости, продажа билетов на все места без учета соблюдения дистанции начнётся с 29 мая.

Однако пока на железнодорожном транспорте сохраняется обязательный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, а также влажная уборка в вагонах не реже двух раз в сутки.

Напомним, РЖД начала продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом соблюдения социальной дистанции между пассажирами в апреле.