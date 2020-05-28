РЖД возвращается к привычной рассадке пассажиров в поездах
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) возвращается к привычной схеме посадки рассаживать пассажиров поездов дальнего следования. Как пишет РИА Новости, продажа билетов на все места без учета соблюдения дистанции начнётся с 29 мая.
Однако пока на железнодорожном транспорте сохраняется обязательный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке в поезд, измерение температуры дважды в сутки, а также влажная уборка в вагонах не реже двух раз в сутки.
Напомним, РЖД начала продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом соблюдения социальной дистанции между пассажирами в апреле.
В начале мая НСН писала, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции РЖД продлили как минимум до конца мая режим удалённой работы. Это касается сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте не является критически важным. Об этом источнику заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.
Он также подчеркнул, что в дистанционном формате будут трудиться работники из групп риска: старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания. Белозеров добавил, что сейчас более 100 тысяч сотрудников РЖД работают из дома.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
379 тыс.+8 371 / сут.
Умерли
4 142+174 / сут.
Выздоровели
151 тыс.+8 785 / сут.
- Посла РФ вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на Бундестаг
- Россия предоставила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
- Расписание прогулок москвичей опубликуют в виде интерактивной карты
- Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики РФ
- РЖД возвращается к привычной рассадке пассажиров в поездах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru