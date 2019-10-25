РЖД в 2020 году запустит сервис «детское купе»

По его словам, сервис уже успешно протестирован на поездах с маршрутом Москва-Анапа. Отмечается, что с момента эксперимента в августе текущего года продажа билетов для детей выросла в два раза.

Сервис представляет собой купе с особым дизайном, в котором есть дополнительная защита нижних мест от падения. Также в купе доступны игрушки и настольные игры. Иванов отметил, что в компании намерены доработать сервис, сделать его более удобным для пассажиров.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в эфире НСН назвал причины строительства высокоскоростной магистрали из Петербурга в Нижний Новгород.



