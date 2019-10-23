ВШЭ: Без строительства высокоскоростной магистрали РЖД потеряет пассажиров

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с НСН объяснил необходимость строительства в России высокоскоростных магистралей.

«Сейчас в профессиональной среде сформировалась такая, в общем то, консенсусная позиция, что железнодорожные перевозки пассажиров, не считая сегмента пригородного, либо уйдет в сферу ВСМ, либо вообще уступит конкурентам, в основном авиации. Для железных дорог вхождение в этот сегмент High-speed rail – вещь абсолютно принципиальная. Этот сегмент самыми хорошими темпами развивается и на Западе, и на Востоке. Надо понимать, что у китайцев этого добра уже под 30 тысяч километров, а в Западной Европе, например, 15 тысяч на начало этого года было. У нас – ноль! Потому что наш "Сапсан", скажем, - очень хороший сервис транспортный, но он не входит в эту категорию. Эта категория начинается с трехсот километров в час, это принципиально. Для нас это принципиально важно, причем не только для перевозчиков, но и для таких сфер, как транспортное машиностроение и транспортное строительство», - сообщил он.

Кроме того, собеседник НСН объяснил, почему обсуждение строительства магистрали продолжаются так долго. По словам Блинкина, немаловажным вопросом являются варианты окупаемости ВСМ.

«Поэтому, в принципе, иметь в России хотя бы полигон, который обозначит наше присутствие в этом самом перспективном сегменте железнодорожных перевозок, абсолютно необходимая вещь. Дальше начинаются уже из общих соображений конкретные, потому что просто окупить такую стройку за счет тарифно-трафиковой окупаемости вряд ли получится. Поскольку такой прямой окупаемости не было, дискуссия на эту тему продолжается много лет: куда идти, на юг, на Казань, на Питер? Вот сейчас, я надеюсь, правительство поставит точку, по крайне мере, доедем, может быть до Питера или Нижнего Новгорода. В России должен хотя бы пилотный проект такой дороги появиться. Направление не принципиально важно. Важно чтобы он появился, и мы могли все названные мной сферы экономики попробовать уже не на теоретических моделях, а в жизни. Это очень важно. Я надеюсь, это состоится», - заключил он.

Ранее государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил о поддержке идеи строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Минском. Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, чем может быть вызван интерес в строительстве данной ВСМ.

