ВШЭ: Без строительства высокоскоростной магистрали РЖД потеряет пассажиров
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ в эфире НСН назвал причины строительства высокоскоростной магистрали из Петербурга в Нижний Новгород.
ОАО «Российские железные дороги» подсчитало стоимость строительства будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. По данным компании, общая стоимость проекта составит 2,295 трлн рублей, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что данные цифры содержатся в предложениях РЖД, которые были направлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства. Согласно подсчетам специалистов компании, в 1,59 трлн рублей обойдется участок Санкт-Петербург – Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд рублей планируется потратить на участок Москва – Нижний Новгород в 421 км. Кроме того, в 30,6 млрд рублей оценили затраты на проектирование петербуржского участка.
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с НСН объяснил необходимость строительства в России высокоскоростных магистралей.
«Сейчас в профессиональной среде сформировалась такая, в общем то, консенсусная позиция, что железнодорожные перевозки пассажиров, не считая сегмента пригородного, либо уйдет в сферу ВСМ, либо вообще уступит конкурентам, в основном авиации. Для железных дорог вхождение в этот сегмент High-speed rail – вещь абсолютно принципиальная. Этот сегмент самыми хорошими темпами развивается и на Западе, и на Востоке. Надо понимать, что у китайцев этого добра уже под 30 тысяч километров, а в Западной Европе, например, 15 тысяч на начало этого года было. У нас – ноль! Потому что наш "Сапсан", скажем, - очень хороший сервис транспортный, но он не входит в эту категорию. Эта категория начинается с трехсот километров в час, это принципиально. Для нас это принципиально важно, причем не только для перевозчиков, но и для таких сфер, как транспортное машиностроение и транспортное строительство», - сообщил он.
Кроме того, собеседник НСН объяснил, почему обсуждение строительства магистрали продолжаются так долго. По словам Блинкина, немаловажным вопросом являются варианты окупаемости ВСМ.
«Поэтому, в принципе, иметь в России хотя бы полигон, который обозначит наше присутствие в этом самом перспективном сегменте железнодорожных перевозок, абсолютно необходимая вещь. Дальше начинаются уже из общих соображений конкретные, потому что просто окупить такую стройку за счет тарифно-трафиковой окупаемости вряд ли получится. Поскольку такой прямой окупаемости не было, дискуссия на эту тему продолжается много лет: куда идти, на юг, на Казань, на Питер? Вот сейчас, я надеюсь, правительство поставит точку, по крайне мере, доедем, может быть до Питера или Нижнего Новгорода. В России должен хотя бы пилотный проект такой дороги появиться. Направление не принципиально важно. Важно чтобы он появился, и мы могли все названные мной сферы экономики попробовать уже не на теоретических моделях, а в жизни. Это очень важно. Я надеюсь, это состоится», - заключил он.
Ранее государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота заявил о поддержке идеи строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Минском. Бывший член парламента Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, чем может быть вызван интерес в строительстве данной ВСМ.
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