На маршрут Москва-Петербург запустят ежедневные «Ласточки»
12 сентября00:14
РЖД запустит скоростные поезда «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Москвой в ежедневном режиме. Об этом сообщает ТАСС.
Ожидается, что поезда начнут курсировать между пунктами назначения 8 декабря текущего года. По данным агентства, каждый день две «Ласточки» будут отправляться из Петербурга и две – из столицы.
Цены на билеты будут зависеть от класса обслуживания – базовый, эконом или бизнес. На данные поезда распространяются все льготы.
В конце августа сообщалось, что в российских поездах могут появиться спортзалы.
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