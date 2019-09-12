На маршрут Москва-Петербург запустят ежедневные «Ласточки»

Ожидается, что поезда начнут курсировать между пунктами назначения 8 декабря текущего года. По данным агентства, каждый день две «Ласточки» будут отправляться из Петербурга и две – из столицы.

Цены на билеты будут зависеть от класса обслуживания – базовый, эконом или бизнес. На данные поезда распространяются все льготы.

В конце августа сообщалось, что в российских поездах могут появиться спортзалы.

