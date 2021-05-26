РЖД тестируют новую концепцию питания в поездах
РЖД разрабатывают новые сервисы для пассажиров поездов дальнего следования, которые позволят сделать поездки более комфортными. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. В частности, по его словам, компания тестирует новую концепцию питания в поездах.
Кроме того, в РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах. В качестве альтернативы в компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Олег Белозеров уточнил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания. Помимо этого, по его словам, сейчас идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана.
А ранее заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров рассказал, что для проведения работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба потребуется 350-700 миллиардов рублей.
По его словам, возможности финансировать проект до 2025 года собственными средствами у РЖД нет из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития, однако на данный момент обсуждается возможность финансирования строительства за счет средств Фонда национального благосостояния. Тогда часть работ может быть закончена уже к 2025-2026 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- В РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров
- Пушков назвал XXI век роковым для США
- Официальный партнер Олимпиады призвал отменить Игры в Токио
- Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических проектов в Крыму и на Дальнем Востоке
- В банках России обнаружили рекордную валютную «дыру»
- Netflix снимет первый российский сериал по мотивам «Анны Карениной»
- Ученые предложили новую альтернативу ЕГЭ
- Похищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭ
- В Иркутской области начался новый судебный процесс над «ангарским маньяком»
- Нарышкин назвал события Второй мировой войны, дискутировать о которых «кощунственно»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru