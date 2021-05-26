РЖД тестируют новую концепцию питания в поездах

РЖД разрабатывают новые сервисы для пассажиров поездов дальнего следования, которые позволят сделать поездки более комфортными. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. В частности, по его словам, компания тестирует новую концепцию питания в поездах.

Кроме того, в РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах. В качестве альтернативы в компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Олег Белозеров уточнил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания. Помимо этого, по его словам, сейчас идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана.

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А ранее заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров рассказал, что для проведения работ на третьем этапе модернизации БАМа и Транссиба потребуется 350-700 миллиардов рублей.

По его словам, возможности финансировать проект до 2025 года собственными средствами у РЖД нет из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития, однако на данный момент обсуждается возможность финансирования строительства за счет средств Фонда национального благосостояния. Тогда часть работ может быть закончена уже к 2025-2026 году.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВагоныЕдаРЖДПоезд
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