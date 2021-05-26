РЖД тестируют новую концепцию питания в поездах

РЖД разрабатывают новые сервисы для пассажиров поездов дальнего следования, которые позволят сделать поездки более комфортными. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. В частности, по его словам, компания тестирует новую концепцию питания в поездах.

Кроме того, в РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах. В качестве альтернативы в компании предложили ввести наборы питания, которые можно было бы разогреть в обычном вагоне. Олег Белозеров уточнил, что РЖД уже выработали определенную линейку по набору питания. Помимо этого, по его словам, сейчас идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана.