Россиян предупредили о мошенниках, продающих билеты на «Сапсан»
Мошенники перед майскими праздниками в России начали продавать онлайн фальшивые билеты на «Сапсан». Об этом сообщили в международной компании Group-IB.
По данным специалистов, накануне майских праздничных и нерабочих дней мошенники создали сеть фальшивых страниц по лже-продаже электронных билетов на скоростной поезд, следующий между Москвой и Санкт-Петербургом. Цель злоумышленников – кража денежных средств и платежных данных пользователей.
Сейчас ряд мошеннических ресурсов еще функционирует, Group-IB вместе с ОАО «РЖД» прилагают усилия по их блокировке.
Специалисты призвали пользователей быть внимательными при покупке билетов на «Сапсан» по интернету.
Ранее в Москве задержали мошенников, наживавшихся на пенсионерах. Они звонили людям, представлялись сотрудниками различных организаций, а затем уверяли своих жертв, что их деньги на банковских счетах находятся в опасности, сообщает РЕН ТВ.
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