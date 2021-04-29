Россиян предупредили о мошенниках, продающих билеты на «Сапсан»

Мошенники перед майскими праздниками в России начали продавать онлайн фальшивые билеты на «Сапсан». Об этом сообщили в международной компании Group-IB.

По данным специалистов, накануне майских праздничных и нерабочих дней мошенники создали сеть фальшивых страниц по лже-продаже электронных билетов на скоростной поезд, следующий между Москвой и Санкт-Петербургом. Цель злоумышленников – кража денежных средств и платежных данных пользователей.

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Сейчас ряд мошеннических ресурсов еще функционирует, Group-IB вместе с ОАО «РЖД» прилагают усилия по их блокировке.

Специалисты призвали пользователей быть внимательными при покупке билетов на «Сапсан» по интернету.

Ранее в Москве задержали мошенников, наживавшихся на пенсионерах. Они звонили людям, представлялись сотрудниками различных организаций, а затем уверяли своих жертв, что их деньги на банковских счетах находятся в опасности, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РЖД
ТЕГИ:МошенникиСапсаны
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