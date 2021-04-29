Россиян предупредили о мошенниках, продающих билеты на «Сапсан»

Мошенники перед майскими праздниками в России начали продавать онлайн фальшивые билеты на «Сапсан». Об этом сообщили в международной компании Group-IB.

По данным специалистов, накануне майских праздничных и нерабочих дней мошенники создали сеть фальшивых страниц по лже-продаже электронных билетов на скоростной поезд, следующий между Москвой и Санкт-Петербургом. Цель злоумышленников – кража денежных средств и платежных данных пользователей.