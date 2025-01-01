РЖД разрешила провоз животных без выкупа всего купе
С января 2025 года в РЖД обновили правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора «Федеральной пассажирской компании» Станислава Зотина.
Теперь пассажиры поездов ФПК могут провозить домашних питомцев в купе повышенной комфортности без выкупа всех четырех мест. Отмечается, что нововведение затронет только владельцев маленьких животных. К тому же их необходимо будет провозить в специальной сумке-перевозке.
При этом с наступившего нового года если путешественники полностью выкупают купе для перевозки крупной собаки, им необходимо будет оформить на животное бесплатный билет, хотя раньше этого не требовалось. Более того, теперь при выкупе купе можно перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.
Ранее компания РЖД внесла несколько изменений в систему перевозок животных после гибели кота Твикса из-за того, что его высадили из поезда. В связи с этим теперь пассажиры с животными при покупке билетов должны указывать точный вид питомцев из разрешенного перечня. Информацию о наличии животных в рейсе также обязаны будут доносить до проводников и начальников поездов.
К тому же проводников обязали искать владельцев потерявшихся питомцев. При этом, если хозяев не найдут, животных обязаны будут передать работникам вокзала на ближайшей станции, где предусмотрен соответствующий прием.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские авиакомпании начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади.
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