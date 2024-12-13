Адвокат Идамжапов: Дело о гибели кота Твикса прекращено

Инцидент произошёл 11 января. Твикса ошибочно приняли за бродячего и высадили на стоянке в Кирове. Животное искали сотни волонтеров. В итоге кот был обнаружен мёртвым.

По словам Идамжапова, в ходе следствия было установлено, что Твикса из поезда высадил пассажир - это было подтверждено видеозаписями с камеры из тамбура вагона.

«Проводницу обвинили в том, чего она не делала... Уголовное дело и уголовное преследование в отношении моей подзащитной прекращено», – заключил юрист.

После инцидента с Твиксом компания РЖД запретила проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования, установив чёткий алгоритм действий в подобных ситуациях, передает «Радиоточка НСН».

