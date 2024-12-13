Адвокат Идамжапов: Дело о гибели кота Твикса прекращено
Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело о жестоком обращении с животными, которое было возбуждено после гибели выброшенного из поезда кота Твикса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат проводницы Владислав Идамжапов.
Инцидент произошёл 11 января. Твикса ошибочно приняли за бродячего и высадили на стоянке в Кирове. Животное искали сотни волонтеров. В итоге кот был обнаружен мёртвым.
По словам Идамжапова, в ходе следствия было установлено, что Твикса из поезда высадил пассажир - это было подтверждено видеозаписями с камеры из тамбура вагона.
«Проводницу обвинили в том, чего она не делала... Уголовное дело и уголовное преследование в отношении моей подзащитной прекращено», – заключил юрист.
После инцидента с Твиксом компания РЖД запретила проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования, установив чёткий алгоритм действий в подобных ситуациях, передает «Радиоточка НСН».
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