Авиакомпании РФ станут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади
В России в новой редакции КоАП будут прописаны наказания за нарушения авиаперевозчиками правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ сенатору Айрату Гибатдинову от Минтранспорта РФ.
Парламентарий заявил, что сегодня в законодательстве отсутствует ответственность авиакомпаний за нарушения прав пассажиров в этой сфере, а внедрение спорных ограничений по провозу ручной клади становится предметом дискуссий в обществе.
Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» не пропустили ручную кладь ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Авиакомпании РФ станут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru