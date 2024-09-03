Авиакомпании РФ станут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

В России в новой редакции КоАП будут прописаны наказания за нарушения авиаперевозчиками правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ сенатору Айрату Гибатдинову от Минтранспорта РФ.

Ъ: пассажиры попросили Минтранс разрешить брать в ручную кладь больше 100 мл жидкости

Парламентарий заявил, что сегодня в законодательстве отсутствует ответственность авиакомпаний за нарушения прав пассажиров в этой сфере, а внедрение спорных ограничений по провозу ручной клади становится предметом дискуссий в обществе.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» не пропустили ручную кладь ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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