«Приведет к поножовщине»: В табачной отрасли назвали абсурдом запрет курить на ходу
Запрет курить на ходу, скорее всего, будет принят, поскольку курильщики давно стали людьми второго сорта, сказал НСН Максим Королев.
Предложение запретить курить на ходу — абсурдная попытка депутатов заявить о себе, которая в случае принятия соответствующего закона спровоцирует рост социальной напряженности и бытовых конфликтов. Об этом НСН заявил главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев.
Депутат Госдумы Амир Хамитов от «Новых людей» призвал Минздрав запретить россиянам курить на ходу. Об этом его попросили «представители общественных организаций», сообщил Telegram-канал Shot. Хамитов увидел в предложении смысл, поскольку такое курение вредит окружающим, загрязняет окружающую среду и подает негативный пример детям и молодежи. Королев назвал инициативу парламентария абсурдной.
«Наши депутаты могут запретить что угодно, если надо напомнить о себе. Насколько я знаю, подобных запретов нигде в мире нет. В такой подаче идея выглядит глупостью — на ходу курить нельзя, а на бегу или на самокате, получается, можно? Поможет это или нет в плане экологии — не знаю, у нас многие улицы и без курения слишком сильно загрязнены, на этом фоне предложение выглядит еще более абсурдным. А то, что курильщики стали изгоями, людьми второго сорта, уже давно прослеживается во всех законодательных инициативах. Так что, скорее всего, такой закон будет принят — это совпадает с линией Минздрава и Всемирной организации здравоохранения», — сказал Королев.
Собеседник НСН также предположил, что в случае принятия соответствующего закона вырастет число бытовых конфликтов.
«Когда запретили курить на лестничных площадках, было полно случаев поножовщины и убийств из-за того, что кто-то курил, а кто-то делал замечания. Если новый закон примут, будет то же самое. У нас и так высокая озлобленность общества, а ее хотят повысить еще сильнее», — подытожил он.
Ранее в Госдуму на рассмотрение депутатами внесли законопроект об увеличении штрафов за употребление алкоголя в общественных местах, а также за курение в неположенном месте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потери ВСУ в Курской области превысили 37 355 военнослужащих
- АвтоВАЗ заявил о росте продаж автомобилей Lada в России
- Евросоюз продлил санкции в отношении «нарушителей прав человека» из России
- СМИ: Петросян захотел забрать у дочери от первого брака квартиру в Москве
- Песков: Россия продолжает поддерживать Асада
- Бобры оставили без света четыре населенных пункта под Санкт-Петербургом
- Песков: Путин не передавал посланий Зеленскому через Шольца
- Главком ВСУ заявил о недостаточной подготовке офицеров
- В Кремле ответили на угрозу Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
- Соболев призвал создавать мобилизационные резервы из-за планов Запада воевать с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru