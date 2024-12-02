«Приведет к поножовщине»: В табачной отрасли назвали абсурдом запрет курить на ходу

«Наши депутаты могут запретить что угодно, если надо напомнить о себе. Насколько я знаю, подобных запретов нигде в мире нет. В такой подаче идея выглядит глупостью — на ходу курить нельзя, а на бегу или на самокате, получается, можно? Поможет это или нет в плане экологии — не знаю, у нас многие улицы и без курения слишком сильно загрязнены, на этом фоне предложение выглядит еще более абсурдным. А то, что курильщики стали изгоями, людьми второго сорта, уже давно прослеживается во всех законодательных инициативах. Так что, скорее всего, такой закон будет принят — это совпадает с линией Минздрава и Всемирной организации здравоохранения», — сказал Королев.

Собеседник НСН также предположил, что в случае принятия соответствующего закона вырастет число бытовых конфликтов.

«Когда запретили курить на лестничных площадках, было полно случаев поножовщины и убийств из-за того, что кто-то курил, а кто-то делал замечания. Если новый закон примут, будет то же самое. У нас и так высокая озлобленность общества, а ее хотят повысить еще сильнее», — подытожил он.

Ранее в Госдуму на рассмотрение депутатами внесли законопроект об увеличении штрафов за употребление алкоголя в общественных местах, а также за курение в неположенном месте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

