РЖД приостанавливают бесплатные перевозки участников и инвалидов ВОВ
Российские железные дороги временно отменяют бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Как пишет РИА Новости, в компании отметили, что приняли это решение, заботясь, в первую очередь, о здоровье и безопасности ветеранов. Эта мера связна с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания, пишет RT.
Ранее стало известно, что в канун 75-летней годовщины Победы в РЖД приняли решение обеспечить ветеранов бессрочными и безлимитными бесплатными поездками во всех поездах дальнего следования по России, отмечает Ura.ru.
Кроме того, в РЖД приняли решение сократить периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования. Еще 32 поезда решено отменить. Причинами таких решений стала ситуация с коронавирусом и на ее фоне падение спроса на железнодорожные поездки, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Сообщается, что пассажиры при необходимости смогут вернуть деньги за приобретенные билеты или воспользоваться проездом на других поездах.
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